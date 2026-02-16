Çukurova Belediyesi Halk Oyunları Kursu'na Kadınlardan Yoğun İlgi

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından Huzurevleri Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde açılan Halk Oyunları Kursu yoğun ilgi gördü. Kadınların sosyal yaşama katılımını artırmayı hedefleyen kursun kontenjanı kısa sürede doldu.

Huzurevleri Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde düzenlenen Halk Oyunları Kursu, kadınların hem kültürel mirası tanımasına hem de sosyal hayatta daha aktif yer almasına katkı sağlıyor. Salı ve perşembe günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kursa katılan kadınlar, hem geleneksel halk oyunlarını öğrenme fırsatı buluyor hem de keyifli ve verimli zaman geçiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalar, katılımcıların fiziksel aktivite yapmasına katkı sağlarken aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına da destek oluyor.

Çukurova Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha aktif rol alabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, Huzurevleri Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde düzenlenen etkinlikler kadınlar arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluşturuyor.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, kadınlara yönelik sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif ve güçlü bireyler olarak yer almalarını önemsiyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatan, aynı zamanda kadınlarımızın bir araya gelerek sosyalleşmesine katkı sağlayan bu tür kurslarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Yoğun ilgi gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle toplumun her kesimine dokunmaya devam edecek.