Cuma Ovası\'nda Göçmen Turnalar

25.03.2026 12:38
Saraydüzü'ndeki Cuma Ovası'nda nesli tehlikede 40'a yakın turna dinlenip yiyecek aradı.

Göç yolundaki turnalar, mola verdikleri Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda görüntülendi.

Bölgenin pirinç ihtiyacının karşılandığı Cuma Ovası'ndaki çeltik tarlalarında gezinen nesli tehlike altındaki 40'a yakın turna, bir süre yiyecek aradı.

Burada birkaç saat beslendikleri gözlenen turnalar, daha sonra havalanarak yollarına devam etti.

Kentte yürütülen Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi'nin koordinatörlüğünü yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, leyleklerin gelişini izledikleri sırada turnalarla karşılaşmalarının kendilerine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Cuma Ovası'nda ilk kez turna görmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Okur, "Gökyüzünde uzun süre süzülen ve daireler çizen 35-40 civarında telli turna, daha sonra ovanın farklı noktalarına konarak dinlenme ve beslenme yaptı. Uzun göç yollarında dinlenip, beslenebilecekleri alanları bulmakta zorlanan göçmen kuşlar için Cuma Ovası gibi alanların korunması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

