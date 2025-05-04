Cumali Durmuş'tan Özgür Özel'e Destek: Hukuk Devleti İlkesi Yeniden Değerlendirilmeli

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, fiziksel saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü, ancak yalnızca 16 yıl hapis cezası sonrası serbest kaldığı bilgisi kamuoyunu derinden sarsmıştır. Yaşanan gelişmeler, hukuk devleti ilkesinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Durmuş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü, ancak yalnızca 16 yıl hapis cezası sonrası serbest kaldığı bilgisi kamuoyunu derinden sarsmıştır. Böylesi ağır bir suçu işleyen bir kişinin kısa sürede toplum içine karışması, vicdanları rahatsız etmektedir. Diğer yandan, gizli tanık ifadeleriyle mahküm edilen, milyonlarca seçmenin oyunu alarak göreve gelmiş belediye başkanları ve siyasi parti genel başkanlarının cezaevlerinde bulunması, hukuk ve adalet sistemine dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bu durum, kamuoyunda büyük bir adaletsizlik algısı oluşturmakta ve yargı sisteminin tarafsızlığına olan güveni zedelemektedir. Yaşanan gelişmeler, hukuk devleti ilkesinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu vesileyle tekrardan haince bir saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."