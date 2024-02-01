 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Ziyaretlerini Sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Ziyaretlerini Sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası ile Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odasını ziyaret ederek önerileri dinledi ve projeleri hakkında bilgi verdi.

01.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:38
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, seçim çalışmaları kapsamında TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası ile Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odasını ziyaret etti.

Dernek ve oda temsilcileriyle görüşen İba önerileri dinledi.

İba, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, "Hep Birlikte Edirne" sloganıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Her kesimi dinleyeceklerini ve Edirne'yi birlikte yöneteceklerini ifade eden İba, "Edirne'mizin gelişimi ve istihdam artışına yönelik çözümler için sanayicilerimizle de iş birliği ve koordinasyon içinde olmayı sürdüreceğiz. Oda ve dernekler toplumumuz için önemli. Yerel yönetimlerin en doğru ve destekleyici şekilde iletişimde olması gereken meslek gruplarından olan odalarla üyeleri yararına yapacaklarımızı görüştük. Hem vatandaş için hem de seyyar satıcılar, pazarcı ve manavlar için en ideal, en temiz ve düzenli alışverişin yolunu açacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Belgin İba, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement