Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı'da iftar programına katıldı

Cumhur İttifakı\'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı\'da iftar programına katıldı

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Öntürk, destek isteyerek Hatay'ı ayağa kaldırmak ve vatandaşların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti. İftar programına AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.

12.03.2024 23:40
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Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı tarafından konteyner kentte düzenlenen iftar programına katılan Öntürk, yaptığı açıklamada, Hatay'da gerçek belediyeciliğin hakim olması için destek istedi.

Önceliğinin Hatay'ı ayağa kaldırmak ve ardından vatandaşların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmek olduğunu belirten Öntürk, şunları kaydetti:

"Deprem şehitlerimizin ailelerinden hak sahibi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak evleri yapıp hediye edeceğiz. Okuyan evlatlarının eğitim masraflarını karşılayacağız. Çalışabilecek durumda olan varsa işe alacağız. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Biz Hatay'ı ayağa kaldırmak üzere yola çıktık. Bu yolda durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

İftar programına, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhur İttifakı Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı'da iftar programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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