Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Köyceğiz\'de Ziyaretlerde Bulundu

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ardından Atatürk Bulvarı'nda bulunan Köyceğiz Çarşısı'nı gezen Ayaydın, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, Köyceğizlilerin son derece iyi niyetli ve hizmete susamış insanlar olduğunu söyledi.

İlçenin AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığını, vatandaşların şikayet ettiği konuların tamamının ise büyükşehir belediyesiyle ilgili olduğunu belirten Ayaydın, özellikle MUSKİ ve yollar konusunda çok şikayet aldığını dile getirdi.

Ayaydın, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde Köyceğiz'in bir daha böyle bir şikayeti olmayacak. Köyceğiz halkı her şeyin en iyisine layık. Ben onların bütün yollarını yapacağım. Kanalizasyon alt yapısında nereler eksikse onları tamamlayacağım. Bütün ilçelerde olduğu gibi MUSKİ'den olan sıkıntılarını da MUSKİ Genel Müdürü'nü göndererek zaten sorunu çözmüş olacağım. Su faturalarını da düşüreceğim. MUSKİ Genel Müdürü gidecek ama MUSKİ'nin çalışan özverili personeli benimle birlikte yollarına devam edecek. MUSKİ'deki çalışanlarım da Büyükşehir Belediyesinin tüm iştiraklerinde çalışan kardeşlerim de Muğlalılara hizmetin en iyisini verecektir." diye konuştu.

Muğlalıların yaşam kalitesini arttırmak istediğini kaydeden Ayaydın, bunun da vatandaşın yolunun temiz olması, suyunun uygun fiyata akması gibi hizmetlerle mümkün olacağını söyledi. Ayaydın, "Su ve elektrik kurumlarının en iyi hizmeti yapması lazım. Vatandaşın ayrılmaz iki temel ihtiyacı su ve elektriktir. Suya MUSKİ, elektriğe de özel şirket bakıyor. Özel şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile olan sözleşmenin hükümlerini yerine getirmesi gerekiyor. Köyceğiz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi el ele verecek Köyceğiz halkının tüm sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seydikemer ilçesindeki alabalık üretimine de değinen Ayaydın, ilçeden Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Finlandiya gibi büyük ülkelere alabalık ve somon ihracatı yapıldığını kaydetti. İlçede bu alanda çok sayıda işletme olduğuna fakat bunların büyük bölümünde finansman sıkıntısı yaşandığına işaret eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Çok güzel tesisler var. Hepsini gezdim. İnşallah büyükşehir belediye başkanı seçilince onların her türlü sorunlarını çözeceğim. Ayrıca benim görev alanım olmasa bile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına da yardımcı olacağım. Çünkü ne kadar çok üretim yapılırsa o kadar çok istihdam olur. İşletmelerin paketleme ve soğuk hava deposu gibi ihtiyaçları olduğunu da biliyorum. Seçildiğim takdirde bu eksiklikleri de gidereceğiz."

Ayaydın, daha sonra Köyceğiz Esnaf Odası Başkanı Özer Gümüş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, Şoförler Odası Başkanı Ünal Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Pınarköy Mahallesi'ne geçen Ayaydın, Muhtarlık önünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.