Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Yüksel, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu belirtti.

Yüksel ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yüksel, kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.