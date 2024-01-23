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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu

Cüneyt Yüksel, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesini ziyaret etti ve şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu belirtti. Yüksel, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu
23.01.2024 - 13:30,
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Yüksel, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu belirtti.

Yüksel ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yüksel, kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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