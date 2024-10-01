Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a 12 Yıl Hapis Cezası

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Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Ayaşi Zamal, 4 farklı dosyadan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zamal'ın savunma heyetinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus 2. Asliye Mahkemesinin müvekkili Zamal'ın 4 farklı davadan 12 yıl hapsine karar verdiğini aktardı.

Zamal'ın liderliğindeki Azimun Hareketi Genel Sekreteri Sivar el-Berkavi'nin de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Caballah, mahkemenin sanıkların oy kullanma haklarının da ellerinden alınmasına hükmettiğini söyledi.

Davanın içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Caballah, verilen cezalara itiraz edeceklerini vurguladı.

Zamal'ın avukatlarından Abdussettar el-Mesudi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Avukat Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan müvekkili hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Hapis kararının kesinleşmemesi nedeniyle Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığı devam ediyor ve mahkemenin kararına itiraz edilmesi bekleniyor.