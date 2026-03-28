Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı\'na katıldı
28.03.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı.

Kılıç, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro'nun ev sahipliğinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Bölgesel ve küresel ölçekte vuku bulan güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin mezkur meselelerin çözümüne yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmesine ilişkin politikalar üzerinde görüş teatisinde bulunuldu.

Ayrıca küresel enerji tedariki ile ticaret koridorlarının güvenliğinin sağlanması konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin stratejik önemi ve jeopolitik konumu vurgulandı.

Toplantıda, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için müzakerelerin devam etmesi gerektiğinin önem arz ettiği, Gazze'de varılan ateşkes şartlarının yerine getirilmesi ve saldırılara son verilmesi, Suriye'deki barış ve istikrar ortamının kararlılıkla devam ettirilmesi ve yeniden kalkınma sürecine destek olunması konularına da değinildi.

İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın cevabi mahiyette bölge ülkelerine saldırılarının da konuşulduğu toplantıda, karşılıklı saldırılarla bölgede yükselen siyasi tansiyon ve askeri gerilimin diyalog yoluyla ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla bir an evvel çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma bağlı olarak ortaya çıkan enerji tedarik zincirindeki sıkıntıların ulusal ekonomilerdeki kırılganlığı artıracağı ve küresel ekonomik türbülansı derinleştireceğine işaret edildi.

Kılıç toplantıda, yaşanan enerji krizinin devam etmesinin ticaret ve gıda güvenliği gibi başka krizlere de neden olabileceğini vurguladı.

Düzensiz göç ve terör faaliyetlerine karşı etkin mücadele edilmesi hususunda düzenli eş güdüm ve işbirliğinin önemini belirten Kılıç, son olarak bölgede yükselen gerilimin kontrolden çıkmasının bölgede yeni siyasi bölünmeler ve kutuplaşmaya zemin hazırlama potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Kılıç, bölgedeki sorunların çözümüne yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin önemi ve Türkiye'nin kararlı şekilde icra ettiği kolaylaştırıcı ve arabuluculuk rolünü vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:02:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kıdemli Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.