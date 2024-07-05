Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde faaliyete giren Model Ev'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aslan, 15 Temmuz'un önemini vurgulayarak, gençlere bu olayı anlatmamız gerektiğini söyledi. Aslan, 15 Temmuz'da beynine kurşun isabet ettiğini ve 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Model Ev'in hastaların yaşamını kolaylaştırdığını ve kendi tedavisinden memnun kaldığını ifade etti.

05.07.2024 18:53
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Bayrak inmez, ezan susmaz." dedi.

Aslan, Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde faaliyete giren Model Ev'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslan, Model Ev'i beğendiğini, içerisindekilerin hastaların yaşamını kolaylaştırdığını belirtti.

Kendisinin de şehir hastanesinde 6 ay tedavi gördüğünü anlatan Aslan, tedaviden memnun kaldığını dile getirdi.

Fizik tedavisinin devam ettiğini belirten Aslan, önceden kolunu bile oynatamadığını ancak artık günde 8 bin civarında adım atabildiğini söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında beynine kurşun isabet ettiğini belirten Aslan, bu yüzden 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, kurşunun birinin hala beyninde olduğunu ifade etti.

Doktorunun bütün riskleri göze alarak ameliyatını yaptığını anlatan Aslan, 5 ay komada kaldığını, daha sonra hayata geri döndüğünü söyledi.

Aslan, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne ilişkin, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Onların sayesinde buradayız. Bayrak inmez, ezan susmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın - Son Dakika
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