Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları kaydetti:

"2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."