Cumhurbaşkanı Erdoğan: Agit Genel Sekreteri Olarak Atanan Büyükelçi Sinirlioğlu'nu Tebrik Ediyorum

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti. Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum."