Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti\'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın \'eyvallah\' etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılıp korsan siyaset yapmaya kalkanlara 'eyvallah' etmeyeceklerini belirtti. Erdoğan, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, AK Parti'nin gölgesinde siyaset yapmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz"

Kaynak: AA

AK Parti, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz" - Son Dakika
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