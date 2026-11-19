Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları ne derse desin biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz sadece millete hizmet için koşturacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları ne derse desin biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz sadece millete hizmet için koşturacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları ne derse desin biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz sadece millete hizmet için koşturacağız"
Kaynak: AA