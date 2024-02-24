Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili\'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ettiğini belirtti. Erdoğan, dua ederek, Rabb'in sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdikleriyle birlikte ramazana kavuşturmasını diledi ve mazlumların Allah yardımcısı olmasını temenni etti.

24.02.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement