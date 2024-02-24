Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili\'ni tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.