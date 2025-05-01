Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.