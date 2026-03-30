Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı Açıklaması

30.03.2026 13:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını, bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığını bildirdi.

Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

Advertisement
