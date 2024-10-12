Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir.

12.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık." dedi.

Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine gönderdiği video mesajda katılımcıları selamlayarak, kongrelere katılamasa da kalbinin salondakilerle birlikte çarptığını, heyecanlarına ortak olduğunu söyledi.

Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin çatısı altında görev yapmış herkese şükranlarını sunan Erdoğan, partiye hizmet etmiş ve destek olmuş kişilerden vefat edenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partiyi kurdukları 14 Ağustos 2001'deki gibi aynı heyecanla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye, tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimizi, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz." dedi.

"Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum."

Kongrenin, Türkiye, AK Parti ve demokrasi adına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.