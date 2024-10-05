Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hoşgörü ve Nezaket Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada öfke ve nefret diline prim vermeyeceklerini belirterek, hoşgörü ve nezaketle toplumda birliği sağlama vurgusu yaptı. Bu süreçte gönülleri fethederek yollarına devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
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5.10.2024 21:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hoşgörü ve Nezaket Vurgusu - Son Dakika
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