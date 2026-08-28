Erdoğan: Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Erdoğan: Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik ediyorum

Erdoğan: Mevlid-i Nebi Haftası\'nı tebrik ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Veladet-i Nebi'nin bin 501. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, bu gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi ve Efendimizin doğuşunun insanlık için önemine değindi.

'MEVLİD-İ Nebi Haftası' açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Der saadetin kalplerimizi kuşattığı manevi iklimde, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Davetimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Mevlid-i Nebi'yi bir kez daha idrak ettik. Vesiletü'n-Necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir seneidevriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin bin 501',nci yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum: Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde diyor ya, 'Belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, Tuttu cihanı baştan başa nur Mustafa'nın.'. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatamü'l-Enbiya Efendimiz, insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer bulmuştur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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