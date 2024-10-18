Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi'yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?