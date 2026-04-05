Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı Açıklaması

05.04.2026 12:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı Açıklaması - Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
