Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum." dedi. Erdoğan mesajının devamında, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor.Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız.Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:00:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.