Erdoğan'dan YKS öğrencilerine başarı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı.