Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var"
Kaynak: AA