Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var" - Son Dakika