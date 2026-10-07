Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar"
Kaynak: AA