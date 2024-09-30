Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin sahibi olmanın 85 milyon Türk vatandaşının ortak değeri olduğunu vurguladı. Herkesin inancı, kökeni veya siyasi görüşü ne olursa olsun, devletin tüm bireylerin ortak malı olduğunu belirtti. Bu açıklama, toplumsal birliğin önemi ve herkesin eşit haklara sahip olduğu vurgusunu öne çıkarıyor.
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1.10.2024 09:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Devlet 85 Milyonun Ortak Malıdır - Son Dakika
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