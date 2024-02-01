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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katılacak ve Nijer Başbakanı'nı kabul edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katılacak ve Nijer Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katılacak ve Nijer Başbakanı\'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'ne katılacak ve daha sonra Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi resmi törenle karşılayacak. Ardından iki lider çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

01.02.2024 02:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'ne katılacak, daha sonra resmi törenle karşılayacağı Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul edecek, ardından çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00/17.15/17.45)

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Nijer, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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