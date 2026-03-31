Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Bizim Çocuklar\'a tebrik mesajı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.

ERDOĞAN: BİZİM ÇOCUKLAR'I GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."