Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesabına yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız."
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Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, F.S. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki B.Ö'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftar sofraları, kentte birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu. İl genelinde 9 ayrı noktada kurulan sofralarda 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik de programa katıldı.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
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