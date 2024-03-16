Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesabına yatırılacak

CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yeryüzü Sofrası'nı Mekik Sokak'ta kurdu

CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.