Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin uzantılarına ve darbecilere eyvallah etmiyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin uzantılarına ve darbecilere eyvallah etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emperyalistlerin uzantıları, vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu.

29.03.2024 14:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emperyalistlerin uzantıları, vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin uzantılarına ve darbecilere eyvallah etmiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin uzantılarına ve darbecilere eyvallah etmiyoruz - Son Dakika
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