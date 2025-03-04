Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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