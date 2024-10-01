Ankara'da yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Finlandiya ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verildi.
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2.10.2024 05:04:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Stubb Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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