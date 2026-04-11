Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü - Son Dakika
11.04.2026 16:21
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti. Liderler görüşmede ayrıca, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslardaki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

Kaynak: DHA

