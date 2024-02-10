Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar\'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti"

10.02.2024 14:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti - Son Dakika
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