Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan, lisede "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Törenin ardından okulda incelemelerde bulunan Erdoğan, öğretmenler odasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ile AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği şarkılara eşlik eden Erdoğan, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür ile "Çayeli'nden öteye" türküsünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.