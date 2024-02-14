Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze\'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak, Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması için çaba göstereceklerini vurguladı.

14.02.2024 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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