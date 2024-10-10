Cumhurbaşkanı Erdoğan: "gazze'de Bir Yıldır Devam Eden Soykırım, Tüm İnsanlığın Ortak Utancıdır"

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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, "Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır" dedi.

Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider görüşmeleri sonrasında anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Geçen sene Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik temasların yüzüncü yılını geride bıraktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk ile dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor" dedi.

İmzalanan ortak bildiri ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönünde kararı vurguladıklarını söyleyen Erdoğan, " Tarım, yükseköğretim, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşma ile iş birliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

"Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu ele aldık"

"Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletilmesiyle sürdüreceğiz. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama'yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleri ile mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz.

Sayın Başbakan'la küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz.

"Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır"

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum.

Yine bugün değerli dostum Sayın Edi Rama'yla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın desteğiyle Türk halkının Arnavutluk'taki Müslüman kardeşlerine hediyesi olan Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balkanların en büyük camisi olan bu güzide eser, İslam'ın yüce değerleri olan barış ve birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır.

Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Rama başta olmak üzere tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum ve değişik alanlarda, askeri, siyasi, ekonomik, ticari, bütün bunların yanında turizme yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."