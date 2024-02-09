Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezeravcı astronotumuz başarılı bir iniş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezeravcı astronotumuz başarılı bir iniş gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezeravcı astronotumuz başarılı bir iniş gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezeravcı astronotumuzun başarılı bir şekilde iniş yaptığını belirterek, Türkiye olarak daha birçok Alper Gezeravcıları'nı uzaya göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

09.02.2024 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya, Türkiye olarak göndereceğiz"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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