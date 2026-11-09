Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti
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9.11.2026 21:36:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti - Son Dakika