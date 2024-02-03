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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, her ay 15-20 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, her ay 15-20 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, her ay 15-20 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır"

03.02.2024 17:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, her ay 15-20 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak - Son Dakika
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