Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz"
Kaynak: AA