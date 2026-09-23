Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"
Kaynak: AA