Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz"
Kaynak: AA