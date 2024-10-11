Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti bölge ülkelerinin basınında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti bölge ülkelerinin basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balkan ülkelerinden Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyareti ve açıklamaları, bölge ülkelerinin basınında geniş yer buldu.

11.10.2024 20:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balkan ülkelerinden Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyareti ve açıklamaları, bölge ülkelerinin basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti ülke medyasında geniş yankı buldu. Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ziyarete geniş yer verirken, haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.

ATA haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, "Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balkanweb portalı ise haberinde, "Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı" başlığını ön plana çıkardı.

Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.

Sırbistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın "Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı. Tanjug'taki haberde ayrıca Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladığı belirtildi.

Sırbistan Radyo Televizyonu ise Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak, iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "Erdoğan Belgrad'da: Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi" başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix, Erdoğan'ın konuşmasının "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi" bölümünü ön plana çıkararak, "Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım" ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan

Hırvat Radyo Televizyonu ise Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, barışın korunması için Sırbistan ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapacaklarını açıklamasını okurlarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini birçok televizyon kanalı takip ederken, haber portalları tüm gelişmeleri canlı olarak okurlarına duyurdu.

Kosova

Kosova basınında, Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında duyurulan, Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı.

Ülkenin en büyük haber ajansı konumundaki KosovaPress, söz konusu habere geniş yer ayırdı. Belgrad ziyaretiyle ilgili olarak yerel basında, Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği tavsiyeler öne çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti bölge ülkelerinin basınında - Son Dakika

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