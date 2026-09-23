Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı
Kaynak: AA