Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Fırat Der isimli polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı. Yaralı polislerden birinin daha şehit olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu.
Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak Adliye Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti. Miting sonrası Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin'e giderken Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Bakan Yerlikaya, kazayla ilgili acı gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimizde Allah'tan Rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu - Son Dakika
NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkesi bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmeye ve Filistin halkının daha parlak, daha barışçıl bir geleceği için birlikte durmaya çağırıyoruz.
Denizli'de Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, kadınların sorunlarını daha rahat ifade edebilmeleri için 3 kadın azası bulunduğunu ifade etti. Ayrıca dar gelirli ailelere yönelik sorunlara da çözüm olmak için çalışacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın, Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı. Daha önce de İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Vahdet Camisinde çıkan yangın, elektrik sistemindeki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, camide hasar meydana geldi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 9.931,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.
Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak olan Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış karşılaşması Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. İşte haftanın programı: Gençlerbirliği-Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK, Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK-Boluspor, Erzurumspor FK-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Altay.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti. Doğan, çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması çağrısında bulundu ve modern sulama sistemlerine geçişin sürdürülebilir tarım için önemli olduğunu vurguladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, 'Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız' dedi.
ANKA HABER AJANSI 14 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ