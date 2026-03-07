Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"MÜDAHALELER UZARSA, KÜRESEL İSTİKRAR BÜYÜK ZARAR GÖREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İngiltere işbirliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD'ye ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford hava üssüne indi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki uzun menzilli bombardıman uçağının Cuma akşamı üsse ulaştığı bildirildi.

GÜNDEM YARATAN ADIM

ABD'nin en önemli uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1 Lancer'ın bölgeye konuşlandırılması, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

STARMER'IN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Uçağın gelişi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD'nin İran'a ait füze sahalarına yönelik savunma amaçlı operasyonlarda İngiltere'deki askeri üsleri kullanmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

Gelişme İngiltere'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı İngiliz siyasetçiler, Starmer hükümetini ABD'ye üs kullanım izni verme konusunda gecikmekle eleştirdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükümete yönelttiği eleştirilerde bu gecikmeye dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Keir Starmer ise eleştirilere yanıt vererek karar sürecini savundu. Starmer, olası bir askeri müdahalenin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ve yeterince hazırlanmış, uygulanabilir bir plan bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle üs kullanımına ilişkin izin sürecinin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.