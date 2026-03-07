Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü
07.03.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"MÜDAHALELER UZARSA, KÜRESEL İSTİKRAR BÜYÜK ZARAR GÖREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İngiltere işbirliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer'a İran uyarısı

Öte yandan ABD'ye ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford hava üssüne indi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki uzun menzilli bombardıman uçağının Cuma akşamı üsse ulaştığı bildirildi.

GÜNDEM YARATAN ADIM

ABD'nin en önemli uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1 Lancer'ın bölgeye konuşlandırılması, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

STARMER'IN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Uçağın gelişi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD'nin İran'a ait füze sahalarına yönelik savunma amaçlı operasyonlarda İngiltere'deki askeri üsleri kullanmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

Gelişme İngiltere'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı İngiliz siyasetçiler, Starmer hükümetini ABD'ye üs kullanım izni verme konusunda gecikmekle eleştirdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükümete yönelttiği eleştirilerde bu gecikmeye dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Keir Starmer ise eleştirilere yanıt vererek karar sürecini savundu. Starmer, olası bir askeri müdahalenin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ve yeterince hazırlanmış, uygulanabilir bir plan bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle üs kullanımına ilişkin izin sürecinin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Diplomasi, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:05:16. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.