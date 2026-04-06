Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'de hini hacette kullanılmak amacıyla biriktirilen rezervlerin yeterli ve güçlü olduğunu, dış borcun ve toplam dış finansman ihtiyacının, milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında bulunduğunu belirten Erdoğan, dış dengeden bütçe disiplinine, Merkez Bankası rezervlerinden bankacılık sektörüne kadar temel göstergelerde geçmişte karşılaşılan dış şoklara kıyasla çok daha sağlam bir noktada olunduğunu söyledi.

Bunlara ilaveten krizin ekonomiye ve piyasaya menfi etkilerini proaktif bir yaklaşımla sınırlı tutmaya gayret ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Savaşın başlamasından sadece 5 gün sonra eşel mobil sistemini devreye aldık. Küresel petrol fiyatlarındaki sert artış karşısında vatandaşımıza bir koruma kalkanı oluşturduk. Motorinde litre başına 17 lira, benzinde ise 12 liraya yakın artış pompaya yansıtılmadı. Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet eşel mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından sübvanse edilmiş oldu. Tüm bunları söylerken elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki savaşın küresel ticarete yansımalarından, özellikle ihracat boyutunda Türkiye'nin de etkilendiğine işaret eden Erdoğan, üretimi, ihracatı ve turizmi ayakta tutan işletmeleri güçlü desteklerle koruduklarını, bu fırtınalı dönemi atlatmalarına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Hafta sonu yeni bir paketi daha kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının kefalet desteğiyle turizm ve ihracat odaklı sektörlere yönelik yeni bir kredi imkanını devreye aldıklarını belirtti.

Bu kredinin toplam büyüklüğünün 120 milyar lira olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Turizm işletmeleri için 60 milyar lira, ihracatçılar için 42 milyar lira ve katılım finans alanında 18 milyar lira ek limit tanımladık. Böylece finansmana erişimde yaşanabilecek daralmaların önüne geçmeyi ve reel sektörün nakit akışını korumayı hedefliyoruz. Turizm sektörümüze ve ihracatçılarımıza hayırlı olsun diyorum. Dezenflasyon programımızda da herhangi bir taviz söz konusu değildir. Her zaman söylediğimiz gibi istihdamın, üretimin ve ihracatın korunması bu süreçte de önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın, iş dünyamız müsterih olsun."

"Bu küresel krizin yeni kapılar açacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin stratejik coğrafyasıyla, güçlü ve modern altyapısıyla, genç ve nitelikli iş gücüyle, İstanbul Finans Merkeziyle ve daha birçok avantajıyla yeni dönemin doğal cazibe merkezlerinden biri olmaya namzet olduğunu ifade etti.

Dünyanın önde gelen şirketleriyle yapılan toplantıda bunun emarelerini bizzat gördüklerini dile getiren Erdoğan, yurt dışında da bunun sinyallerini şimdiden almaya başladıklarını söyledi.

Düşmanlığı bilinen yabancı medya organlarında bile Türkiye'nin yeni dönemin parlayan yıldızı olacağına dair haberler yazıldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerji nakil hatlarında daha güvenli alternatifler konuşulmaya başlandı. Talimatlarımız doğrultusunda ekonomi kurmay ekibimiz şu an Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak, transit ticarette küresel cazibe merkezine dönüştürmek, İstanbul Finans Merkezini dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bu küresel krizin de ülkemizin önünde yeni kapılar açacağına biz yürekten inanıyoruz."

"5G birçok alanda yeni fırsat pencereleri açacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nisan ayına 5G teknolojisiyle buluşmanın gururuyla girdiğini dile getirdi.

5G'nin hazırlıklarının 10 yıl önce 2016'da başlatıldığını, 2018'de ilk testlerin yapıldığını anımsatan Erdoğan, 2019'dan sonra Meclis'te, stadyumlarda ve geniş katılımlı organizasyonlarda pilot uygulama olarak kullanıma açtıklarını söyledi.

Erdoğan, 10 yıllık dönemde yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"1 Nisan itibarıyla 81 il merkezimizde hizmete aldığımız 5G'yi inşallah iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Ülkemizin önünde iletişimin yanı sıra ulaştırmadan sağlığa, tarımdan üretime, ekonomiden eğitime birçok alanda yeni fırsat pencereleri açacak 5G teknolojisinin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Geçen hafta hizmete açma kıvancını yaşadığımız bir diğer alan sulama yatırımlarıydı. 54'ü baraj ve gölet, 109'u sulama tesisi, 18'i içme suyu tesisi olmak üzere toplam 563 yeni tesisimizi ekonomimize kazandırdık. Güncel yatırım bedeli 137 milyar lira olan bu eserlerle 896 milyon metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiş, 1 milyon 190 bin dekar araziyi sulamaya açmış olduk. Senelik 212 milyon metreküp içme suyu sağlamanın yanı sıra içme suyu arıtma kapasitemizi günlük 301 bin metreküp daha artırdık. Tamamladığımız tesisler güncel rakamlarla ekonomimize yıllık 22 milyar lira katkı yapacaktır. Hizmete sunduğumuz 563 eserin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum."

(Sürecek)