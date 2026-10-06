Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"
Kaynak: AA